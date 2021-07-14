Спорт Сергей Федоров стал главным тренером хоккейного клуба ЦСКА Виктория Ивашечкина Трехкратный чемпион мира сменит на этом посту Игоря Никитина. © Фото: Александр Натрускин РИА Новости Читайте нас на: Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА объявил о назначении на пост главного тренера команды трехкратного чемпиона мира, заслуженного мастера спорта Сергея Федорова. «По итогам заседания Наблюдательного Совета главным тренером ЦСКА назначен Сергей Федоров», - сообщил президент ЦСКА Игорь Есмантович. Таким образом, он сменит Игоря Никитина, возглавлявшего команду с 2017 года. Сам Федоров работает в ЦСКА с 2012 года, а с 2013 года является членом наблюдательного совета клуба, передает РИА Новости. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика