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Сергей Федоров стал главным тренером хоккейного клуба ЦСКА

Виктория Ивашечкина
15:18 14.07.2021
Трехкратный чемпион мира сменит на этом посту Игоря Никитина.
Сергей Федоров стал главным тренером хоккейного клуба ЦСКА
© Фото: Александр Натрускин РИА Новости
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Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА объявил о назначении на пост главного тренера команды трехкратного чемпиона мира, заслуженного мастера спорта Сергея Федорова. 

«По итогам заседания Наблюдательного Совета главным тренером ЦСКА назначен Сергей Федоров», - сообщил президент ЦСКА Игорь Есмантович.

Таким образом, он сменит Игоря Никитина, возглавлявшего команду с 2017 года. Сам Федоров работает в ЦСКА с 2012 года, а с 2013 года является членом наблюдательного совета клуба, передает РИА Новости.

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