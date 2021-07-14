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Порядка ста тонн воды за сутки сбросили Ил-76 и Ми-8 ВКС РФ на горящие леса в Якутии

Анна Касаткина
15:17 14.07.2021
К тушению привлечены больше двух тысяч человек, однако взять под контроль огонь пока не удается.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Около ста тонн воды сбросили за сутки на горящие леса в Якутии экипажи военно-транспортных самолетов Ил-76 и вертолетов Ми-8 армейской авиации. За сутки в регионе удалось ликвидировать 20 пожаров на площади почти в 30 тысяч гектаров.

К тушению привлечены больше двух тысяч человек, однако взять под контроль огонь пока не удается. В регионе держится аномальная жара, дует сильный ветер.

На Камчатке тем временем круглосуточный мониторинг пожарной обстановки в лесах ведут с помощью беспилотников «Орлан-10». Летательные аппараты способны находиться в полете до 12 часов, проводить фото и видеосъемки, а также передавать устойчивый сигнал на высоте до пяти тысяч метров.

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