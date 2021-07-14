От «Катюши» до «Града»: какой путь реактивные системы залпового огня прошли за 80 лет

На огневые позиции полигона Опук в Крыму вышли реактивные системы залпового огня «Град». Они, как и все современные РСЗО, наследники легендарной «Катюши», ставшей одним из символов Победы.

Именно в этот день 80 лет назад эти машины получили боевое крещение. 14 июля 1941 года в окрестностях белорусской Орши. Эффект был ошеломляющим. Немецкие солдаты в своих дневниках писали, что русские применили невиданное до селе оружие. Огненный шквал «Катюш» снес железнодорожную станцию вместе с техникой и живой силой. Правнуки «Катюши» прошли большой путь эволюции. На что способны современные «Грады» на крымском полигоне, увидела Виктория Косогляденко.

Реактивные системы залпового огня РСЗО «Град» выдвигаются на огневые позиции. Расчеты покидают место расположения в полной боевой готовности. Даже если команда «по машинам» поступает внезапно - им времени на сборы много не требуется. Дежурная батарея всегда наготове.

«Мы застали экипажи боевых машин как раз перед отправкой на задание. И сами за ними еле успели. Бойцам занять свои места и перевести установку в нужное положение - это меньше минуты. Так что едва я успеваю договорить фразу - стоянки уже пустеют», - прокомментировала корреспондент «Звезды» Виктория Косогляденко.

В радиоэфире - молчать. Себя не выдавать. Колонна на марше должна быть максимально неприметной. Под таким градом из реактивных снарядов никто не устоит. Батарея бьет прицельно. За точность попаданий отвечает наводчик-оператор.

Шквал огня потопит и вражеские корабли. Разнесет в щепки бронетехнику. В секунду с направляющих уходит два реактивных снаряда. Бьют прямой наводкой и по целям на дальности до 40 километров. Площадь поражения батареи сопоставима с размером 30 футбольных полей.

Колесная техника легко преодолевает любое бездорожье и поддерживает огнем наступление танкистов и мотострелков. Способна усилить даже морской натиск. Такими же реактивными установками, но палубного базирования укомплектована вся Черноморская дивизия больших десантных кораблей - «Цезарь Куников», «Азов» и «Новочеркасск».

Калибр неуправляемых реактивных снарядов - 122-миллиметра. Весь боекомплект, а это 40 снарядов, расходуется стремительно - 20 секунд, и весь боезапас расстрелян.