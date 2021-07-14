Песок и пустые палатки: уникальные кадры из лагеря афганских беженцев в Таджикистане

В Таджикистане на полигоне Момирак, который находится в нескольких километрах от города Куляба, организован лагерь для беженцев из Афганистана.

На территории лагеря побывал корреспондент «Звезды» Алексей Дегтярев. Он рассказал, что туда привозят афганских военнослужащих, которые перешли границу между Афганистаном и Таджикистаном. Сейчас на территории лагеря пусто, палатки свободны - последнюю группу афганцев отправили домой четыре дня назад.

Напомним, ранее в Таджикистане стартовали командно-штабные учения, в которых принимают участие около тысячи российских военнослужащих 201-й военной базы. Они будут длиться до конца недели - в их ходе предстоит отработать планирование и обеспечение боевых действий в меняющейся обстановке.

Отдельное внимание уделяется маскировке и прикрытию развернутых командных пунктов от радиолокационной разведки и воздушных средств нападения условного противника, а также диверсионно-разведывательных групп.