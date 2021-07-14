Секрет «Катюши»: как уникальная боевая машина стала легендой

Ровно 80 лет назад, 14 июля 1941 года, была впервые применена в бою легендарная пусковая установка БМ-13, прозванная «Катюшей. Почему эта боевая машина была такой эффективной, как она обращала врагов в бегство и в чем состоял ее секрет, в беседе со «Звездой» рассказал старший научный сотрудник научно-выставочного отдела Центрального музея ВС РФ Сергей Миловидов.

По словам Миловидова, именно простота и эффективность сделали БМ-13 легендарной. Простота заключалась в том, что на базе автомобиля, в данном случае ЗИС, находится артиллерийская установка. На ней была установлена направляющая, чтобы заряжать реактивные снаряды - всего их восемь штук. Так как заряды заряжаются и сверху, и снизу, то всего снарядов заряжается 16. Летят они на расстояние чуть более 8 км.

«Простота конструкции заключалась в простейшем устройстве наведения. Вручную наводится как вертикально, так и горизонтально. Простейшее устройство запускания ракет. В кабине у командира есть небольшой, назовем его так, ящичек с рукояткой. Она похожа на телефонный диск. Если ее крутить достаточно быстро, то в течение 7-10 секунд можно произвести залповый огонь. От этого ящика идет жгут проводов через аккумулятор к снарядам. И при вращении этого пульта управления огнем происходит запуск ракет», - объяснил Миловидов.

Ракеты - это эффективность «Катюши». Поэтому во время войны была развернута охота на эту боевую машину со стороны фашистких войск для того, чтобы разузнать, в чем состоит секрет «Катюши». Внешне она напоминает обыкновенную пусковую установку на шасси.

Весь секрет заключался в особенности реактивного снаряда. Он состоял из трех частей - сопла, камеры сгорания и основного боевого отсека. Когда ракета стартовала и летела в сторону противника, срабатывал запал внутри для того, чтобы взорвать боевой заряд. Этот запал срабатывал с двух сторон, детонация происходила навстречу. За счет того, что эта детонация сходилась в середине снаряда, происходил «огромный вулкан». Снаряд разрывался на мелкие осколки. Нагретые до огромной температуры, они создавали мощное поражающее действие. В этом и состояла эффективность снарядов, которые уничтожали противника по площадям.

Экипаж «Катюши» составлял до семи человек. Для эффективного пользования был необходим водитель, наводчик, командир и заряжающие. Снаряд был больших размеров и много весил - его нужно было поднять на направляющую. Эта работа была физически тяжелой, поэтому использовали двух-трех заряжающих.

Изначально «Катюша» создавалась для поражения живой силы противника, поэтому снаряд разлетался на мелкие осколки. Заряд, который уничтожал каждую установку, был заложен в нижней части каждой установки, чтобы она не досталась врагу. В крайних случаях ее взрывали, чтобы не раскрыть противнику секрет этой эффективной боевой машины.