Над Петербургом прошла первая тренировка воздушной части парада на День ВМФ

В небе над Санкт-Петербургом состоялась первая тренировка к Главному военно-морскому параду, в которой приняли участие 48 боевых самолетов и вертолетов морской авиации. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Впервые после модернизации в тренировке приняли участие трехдвигательный реактивный пассажирский авиалайнер военно-транспортной авиации Ту-154М, а также Ту-134УБЛ «Черная жемчужина».

В Главном военно-морском параде также примут участие самолеты Су-24М, Су-27, Су-30СМ, Су-33, Су-25, МиГ-29К, МиГ-31, противолодочные самолеты Ил-38Н и Ту-142М3, самолеты амфибии Бе-200 и Бе-12, многоцелевые самолеты военно-транспортной авиации Ан-72 и Ан-140, а также вертолеты Ми-8, Ка-27М, Ка-28, Ка-29, Ка-31 и Ка-52К.

Накануне в Кронштадте прошла дневная тренировка кораблей Главного военно-морского парада, в которой были задействованы свыше 15 боевых кораблей различных классов.

По словам министра обороны России Сергея Шойгу, Главный военно-морской парад в честь Дня Военно-морского флота, который состоится в Северной столице, будет еще более масштабным, чем предыдущие.