Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Над Петербургом прошла первая тренировка воздушной части парада на День ВМФ

Андрей Аркадьев
12:31 14.07.2021
Вылеты производились с четырех оперативных аэродромов Западного военного округа.
Над Петербургом прошла первая тренировка воздушной части парада на День ВМФ
© Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

В небе над Санкт-Петербургом состоялась первая тренировка к Главному военно-морскому параду, в которой приняли участие 48 боевых самолетов и вертолетов морской авиации. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Впервые после модернизации в тренировке приняли участие трехдвигательный реактивный пассажирский авиалайнер военно-транспортной авиации Ту-154М, а также Ту-134УБЛ «Черная жемчужина».

В Главном военно-морском параде также примут участие самолеты Су-24М, Су-27, Су-30СМ, Су-33, Су-25, МиГ-29К, МиГ-31, противолодочные самолеты Ил-38Н и Ту-142М3, самолеты амфибии Бе-200 и Бе-12, многоцелевые самолеты военно-транспортной авиации Ан-72 и Ан-140, а также вертолеты Ми-8, Ка-27М, Ка-28, Ка-29, Ка-31 и Ка-52К.

Накануне в Кронштадте прошла дневная тренировка кораблей Главного военно-морского парада, в которой были задействованы свыше 15 боевых кораблей различных классов.

По словам министра обороны России Сергея Шойгу, Главный военно-морской парад в честь Дня Военно-морского флота, который состоится в Северной столице, будет еще более масштабным, чем предыдущие.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:28 Армия
Сергей Шойгу посетил музейный комплекс «Самбекские высоты» в Ростовской области
11:02 В стране и мире
Видео
В Киеве начались столкновения между пенсионерами-силовиками и полицией
10:34 В стране и мире
Боярский ответил на сообщения о своей госпитализации
07:37 Спорт
Видео
Матыцин назвал сроки назначения нового тренера сборной РФ по футболу
05:15 Армия
Видео
Уничтожили на подступах: кадры учений противодиверсионных подразделений РВСН под Екатеринбургом
Популярное
Видео
Исследователь раскрыл тайну неизвестных улик по делу о гибели группы Дятлова
Отпуск коту под хвост: россиян предупредили о новой схеме обмана туристов
Ученые доказали бесполезность поливитаминов
В Екатеринбурге сообщили «об инсценировке» в деле гибели группы Дятлова
Видео
Кровь на асфальте: кадры последствий массовой драки на юго-востоке Москвы
Видео
Компетенция «Арматы»: выстрел Т-14 кумулятивным снарядом показали на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.