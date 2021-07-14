Настоящие герои: в Тульской области школьники почти три часа самостоятельно тушили природный пожар

В Тульской области дети тушили природный пожар почти три часа. Старшему из них - 14 лет, младшему - всего 9. Они рассказывают, что когда гуляли, то заметили дым у леса. Подойдя поближе, увидели огонь, схватили палки и начали его сбивать.

«Первый участок потушили быстро. Потом вышли и увидели, как большой столб дыма идет, кинулись в ту сторону. Наши новые палки были более удобные, начали ими бить по огню, вроде бы он затухал, потом нашли новый способ - приминать огонь травой. Прибежал лось, мы его начали отпугивать, чтобы он не попал в огонь», - рассказал «Звезде» Андрей Виноградов - один из школьников, тушивших пожар.

Когда дети поняли, что справиться с огнем не удается, то позвонили взрослым, а те вызвали МЧС. Приехавшие спасатели поблагодарили мальчишек и пообещали наградить за смелость.