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Мотострелки ЮВО отразили нападение «диверсантов» в Дагестане

Андрей Аркадьев
10:42 14.07.2021
В маневрах участвуют около 400 военнослужащих, задействовано свыше 60 единиц военной техники.
Мотострелки ЮВО отразили нападение «диверсантов» в Дагестане
© Фото: Минобороны России
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В Дагестане прошли учения мотострелков, во время которых они отбили атаку диверсантов, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Военнослужащие приняли меры, чтобы исключить внезапное нападение, а также отрыли огонь по позициям противника. В итоге вражеская атака была отбита, подчеркнули в пресс-службе.

Также мотострелки с приданными подразделениями отстреляются из боевых машин пехоты, танков и самоходных орудий по мишеням, изображающим противника.

В маневрах участвуют около 400 военнослужащих, задействовано свыше 60 единиц военной техники.

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