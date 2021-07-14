Мотострелки ЮВО отразили нападение «диверсантов» в Дагестане
В маневрах участвуют около 400 военнослужащих, задействовано свыше 60 единиц военной техники.
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В Дагестане прошли учения мотострелков, во время которых они отбили атаку диверсантов, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
Военнослужащие приняли меры, чтобы исключить внезапное нападение, а также отрыли огонь по позициям противника. В итоге вражеская атака была отбита, подчеркнули в пресс-службе.
Также мотострелки с приданными подразделениями отстреляются из боевых машин пехоты, танков и самоходных орудий по мишеням, изображающим противника.
В маневрах участвуют около 400 военнослужащих, задействовано свыше 60 единиц военной техники.