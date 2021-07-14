Мотострелки ЮВО отразили нападение «диверсантов» в Дагестане

В Дагестане прошли учения мотострелков, во время которых они отбили атаку диверсантов, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Военнослужащие приняли меры, чтобы исключить внезапное нападение, а также отрыли огонь по позициям противника. В итоге вражеская атака была отбита, подчеркнули в пресс-службе.

Также мотострелки с приданными подразделениями отстреляются из боевых машин пехоты, танков и самоходных орудий по мишеням, изображающим противника.

В маневрах участвуют около 400 военнослужащих, задействовано свыше 60 единиц военной техники.