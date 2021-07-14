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В Финском заливе обнаружена пропавшая в 1944 году советская подлодка

Тимур Шерзад
10:33 14.07.2021
Обнаружить «Малютку» удалось благодаря кропотливой работе с архивами. Историки нашли сообщения с немецкой подводной лодки о взрыве в акватории с точным временем и датой.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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В Финском заливе в рамках российско-эстонской экспедиции обнаружили пропавшую более 70 лет назад советскую подводную лодку М-96.

Эта субмарина участвовала практически во всех боевых кампаниях и даже совершала поход на ладожское озеро. В 1944-м легендарная «Малютка» вышла в Нарвский залив с задачей преодолеть немецкое минное заграждение и исчезла. Все эти годы подводная лодка считалась пропавшей без вести.

Субмарину искали очень долго и в основном в российских водах, но она оказалась у берегов Эстонии. Составить точный маршрут мешало то, что ее поход был совершенно секретным, и экипажу было запрещено выходить на связь до окончания миссии.

Обнаружить «Малютку» удалось благодаря кропотливой работе с архивами. Историки нашли сообщения с немецкой подводной лодки о взрыве в акватории с точным временем и датой. М-96 была единственной подводной лодкой, потерянной Балтийским флотом в 1944 году. Вместе с ней погибли 22 члена экипажа. В память о них участники экспедиции спустили на воду венки.

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