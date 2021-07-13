В стране и мире СМИ сообщили о взрыве газа в гостинице в Геленджике Олеся Степакова По предварительным данным, в результате происшествия один человек погиб, еще один пострадал. © Видео: gelen.sluhi, Instagram © Фото: gelen.sluhi Instagram Читайте нас на: Утром во вторник, 13 июля, в частной гостинице Геленджика прогремел взрыв. По предварительным данным,причиной ЧП стал взрыв бытового газа. По данным СМИ, в результате происшествия один человек погиб, один пострадал. Предположительно, еще один человек может находиться под завалами. На место происшествия направлены силы и средства МЧС России. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика