СМИ сообщили о взрыве газа в гостинице в Геленджике
По предварительным данным, в результате происшествия один человек погиб, еще один пострадал.
© Видео: gelen.sluhi, Instagram © Фото: gelen.sluhi Instagram
Утром во вторник, 13 июля, в частной гостинице Геленджика прогремел взрыв. По предварительным данным,причиной ЧП стал взрыв бытового газа.
По данным СМИ, в результате происшествия один человек погиб, один пострадал.
Предположительно, еще один человек может находиться под завалами. На место происшествия направлены силы и средства МЧС России.