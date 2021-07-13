Россияне назвали главные достопримечательности страны

Жители РФ назвали главными достопримечательностями страны Красную площадь, людей, а также природу России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы.

Как уточняется, участниками исследования стали 1,6 тысячи респондентов - они представили экономически активное население страны старше 18 лет. Опрос проводился с 1 по 7 июля, в нем участвовали жители 320 населенных пунктов из всех федеральных округов страны.

«Главной достопримечательностью страны россияне назвали Красную площадь (19%), 15% уверены, что самое замечательное в России - ее жители. Каждый десятый считает, что нам следует гордиться природой страны. Самое глубоководное озеро мира - Байкал - назвали главной достопримечательностью 8% россиян», - говорится в сообщении.

Кроме того, 6% респондентов заявили, что, по их мнению, главной достопримечательностью России является Санкт-Петербург, такое же мнение о Москве выразили 4% опрошенных.