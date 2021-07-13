Мадуро рассказал о двух готовившихся покушениях на него

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что за последнее время на него готовилось два покушения.

«Они готовили нападение на меня 24 июня во время празднования двухсотлетия (битвы – Прим.ред) при Карабобо, очередное нападение с использованием дронов, мы его предотвратили, нейтрализовали», – сообщил глава государства.

Мадуро добавил, что 5 июля во время парада, приуроченного ко дню подписания декларации о независимости Венесуэлы, на него также готовилось покушение.

По словам президента, он рассказывает об этом впервые, потому что расследование продолжается до сих пор.

В декабре 2020 года Николас Мадуро сообщил о том, что в день парламентских выборов - 6 декабря - на него готовилось покушение. Из-за этого лидеру страны пришлось изменить участок для голосования.