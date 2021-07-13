У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,8

Землетрясение магнитудой 5,8 было зарегистрировано сегодня в Тихом океане, недалеко от Курильских островов. Об этом РИА Новости заявила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Единой геофизической службы РАН Елена Семенова.

«Землетрясение магнитудой 5,8 произошло 13 июля в 11.30 (03.30 мск) на глубине 59 километров. Эпицентр располагался в 11 километрах южнее острова Симушир», - говорится в сообщении.

По информации специалистов, в населенных пунктах Кунашира и Итурупа произошли толчки, сила которых не превышала три балла. Было отмечено, что в результате землетрясения никто не пострадал, случаев разрушения зафиксировано не было.