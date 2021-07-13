В жилой пятиэтажке в Фокино прогремел взрыв
Ударная волна была настолько сильна, что выбила дверь квартиры вместе с коробкой.
© Фото: Прокуратура Приморского края
В квартире жилого пятиэтажного дома в городе Фокино в Приморском крае прогремел взрыв. По информации местных СМИ, речь идет о доме на улице Белашева.
Ударная волна была настолько сильна, что выбила дверь квартиры вместе с коробкой. Окна в квартире вылетели, в подъезде осыпались стекла. Пострадавших в результате инцидента нет.
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