В жилой пятиэтажке в Фокино прогремел взрыв

В квартире жилого пятиэтажного дома в городе Фокино в Приморском крае прогремел взрыв. По информации местных СМИ, речь идет о доме на улице Белашева.

Ударная волна была настолько сильна, что выбила дверь квартиры вместе с коробкой. Окна в квартире вылетели, в подъезде осыпались стекла. Пострадавших в результате инцидента нет.