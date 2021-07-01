СМИ: в Махачкале произошло частичное разрушение дома после взрыва газа

В Махачкале на улице Карабудагова в одноэтажном частном доме произошел взрыв газа. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах Дагестана.

«По предварительным данным, пострадали три человека. Они госпитализированы. Дом частично разрушен», - сказал собеседник агентства.

По неподтвержденной информации, люди попали в больницу с сильными ожогами.

Других подробностей пока нет. Официальных комментариев от экстренных служб также не поступало.