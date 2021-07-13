Раскрыты два способа экономии денег на лекарствах

Сэкономить на лекарствах можно, если в аптеке попросить фармацевта назвать все медикаменты с нужным действующим веществом, ведь цены на них могут сильно отличаться. Об этом предупредила эксперт фармацевтического рынка, провизор Ирина Булыгина.

«Вы должны понимать, что действующее вещество одно, а торговых наименований может быть до 50 разных, и ценовая линейка у них будет различаться в разы, и речь не про копейки и даже не про рубли», - сказал она в интервью радио Sputnik.

Следующий способ - покупать лекарства заранее, поскольку цены всегда растут. Однако в этом случае речь идет только о тех препаратах, которые предназначены для купирования симптомов хронических болезней. Покупать медикаменты на случай возможной болезни не стоит, поскольку протоколы лечения постоянно меняются.