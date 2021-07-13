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В России спрогнозировали рост зарплат

Ян Брацкий
04:20 13.07.2021
По данным Минэкономразвития РФ, экономика восстанавливается быстрее ожиданий, поэтому ряд ключевых показателей экономического роста и рынка труда был скорректирован в сторону улучшения.
В России спрогнозировали рост зарплат
© Фото: pixabay.com
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Среднемесячная заработная плата россиян вырастет на пять тысяч рублей. Такой прогноз на текущий год озвучили в Минэкономразвития РФ. Индексация составит 9,1 процента по отношению к 2020 году. Таким образом, размер средней зарплаты по стране превысит 56 тысяч рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на макроэкономический прогноз ведомства до 2024 года. Согласно этому документу, с 2022 года зарплаты начнут расти на 6,6 процента и уже через три года достигнут показателей в 68 тысяч рублей.

Что касается прожиточного минимума, то в Минэкономразвития спрогнозировали и его рост. Ожидается, что в следующем году МРОТ вырастет на 2,5 процента до 11 950 рублей, а к 2024 году сумма составит 14 031 рубль.

«Предыдущие сценарные условия были сформированы на основе данных за январь - февраль. Сейчас, по данным за март, апрель и май, видим: экономика восстанавливается быстрее ожиданий - ряд ключевых показателей экономического роста и рынка труда мы скорректировали в сторону улучшения», - объяснили изменения прогноза в Минэкономразвития.

Ранее правительство установило величину прожиточного минимума для населения РФ на 2021 год - теперь эта сумма составляет 11 653 рубля. Согласно постановлению премьер-министра Михаила Мишустина, которое вступило в силу с 1 января, для трудоспособных граждан величина прожиточного минимума составит 12 702 рубля, для детей - 11 303 рубля, для пенсионеров - 10 022 рубля.

В пресс-службе правительства РФ уточнили, что с текущего года прожиточный минимум устанавливается сразу на весь год, а не на один квартал, как было раньше. Кроме того, если до этого данная денежная сумма рассчитывалась на основе стоимости продуктов, включенных в потребительскую корзину, то теперь она зависит от медианного среднедушевого дохода. С нового года это соотношение составляет 44,2 процента.

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