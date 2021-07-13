Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

«Ярсы» на марше: кадры масштабных учений РВСН в Алтайском крае

Иван Линдеманн
06:00 13.07.2021
Ракетчики вывели комплексы на полевые позиции, для чего им потребовалось совершить марши протяженностью до ста километров.
«Ярсы» на марше: кадры масштабных учений РВСН в Алтайском крае
© Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

Ракетные комплексы «Ярс» провели маневренные действия на маршрутах боевого патрулирования в Алтайском крае. Мероприятия прошли в рамках масштабных учений Ракетных войск стратегического назначения.

Ракетчики вывели комплексы на полевые позиции, для чего им потребовалось совершить марши протяженностью до ста километров. Также они поменяли полевые позиции и отработали охрану и оборону пусковых установок.

В ходе учений противодиверсионные формирования отработали задачи по обнаружению и уничтожению «диверсантов». Для этого они использовали машины «Тайфун-М», оснащенные беспилотниками. Всего ракетчики отработали несколько десятков вводных.

Учения проводятся круглосуточно и позволяют улучшать не только уровень подготовки личного состава, но и слаженность подразделений РВСН. На тренировке в Алтайском крае задействовано около тысячи военнослужащих и более ста единиц техники.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:00 Армия
«Ярсы» на марше: кадры масштабных учений РВСН в Алтайском крае
02:07 В стране и мире
Видео
Кровь на асфальте: кадры последствий массовой драки на юго-востоке Москвы
03:47 В стране и мире
Жара не отступает: в Москве продлили «оранжевый» уровень опасности
05:30 Армия
Видео
Российские миротворцы и военные медики провели гуманитарную акцию в Карабахе
03:27 Армия
Видео
Военнослужащие ВВО переправили около 1000 единиц техники через реку Зея
Популярное
Захарова рассказала о краже железнодорожного указателя под Тверью сотрудником посольства США
Видео
Под Геленджиком море окрасилось в красный цвет
Названы пять распространенных ошибок в уходе за зубами
СМИ: подруга МакSим заявила об ухудшении состояния певицы
Видео
Минобороны РФ опубликовало видео сопровождения самолетов США над Черным морем
Видео
Компетенция «Арматы»: выстрел Т-14 кумулятивным снарядом показали на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.