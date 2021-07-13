«Ярсы» на марше: кадры масштабных учений РВСН в Алтайском крае

Ракетные комплексы «Ярс» провели маневренные действия на маршрутах боевого патрулирования в Алтайском крае. Мероприятия прошли в рамках масштабных учений Ракетных войск стратегического назначения.

Ракетчики вывели комплексы на полевые позиции, для чего им потребовалось совершить марши протяженностью до ста километров. Также они поменяли полевые позиции и отработали охрану и оборону пусковых установок.

В ходе учений противодиверсионные формирования отработали задачи по обнаружению и уничтожению «диверсантов». Для этого они использовали машины «Тайфун-М», оснащенные беспилотниками. Всего ракетчики отработали несколько десятков вводных.

Учения проводятся круглосуточно и позволяют улучшать не только уровень подготовки личного состава, но и слаженность подразделений РВСН. На тренировке в Алтайском крае задействовано около тысячи военнослужащих и более ста единиц техники.