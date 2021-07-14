СМИ: бывший муж Пугачевой Александр Стефанович умер из-за коронавируса
По данным СМИ, причиной ухода из жизни стало обширное поражение легких.
© Фото: Михаил Фомичев РИА Новости
Ушел из жизни бывший супруг Аллы Пугачевой режиссер Александр Стефанович. Информацию подтвердил друг Стефановича, музыкант Александр Левшин.
«Узнал о Саше... Улетел... Скорблю... Боже мой! Что ж такое!? Никого не щадит эта зараза», - написал Левшин в Facebook.
По данным СМИ, причиной ухода из жизни стало обширное поражение легких. Официальные источники и родственники режиссера на данный момент не подтвердили эту информацию.
Стефанович снял более сорока документальных фильмов, в том числе об известных личностях. Был женат на актрисе Наталье Богуновой и певице Алле Пугачевой.