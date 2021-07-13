Названы сроки сдачи метро в Красноярске

Губернатор Красноярского края Александр Усс назвал срок, к которому в городе смогут построить метро.

В своих соцсетях Усс уточнил, что принял участие в совещании с заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным. На встрече поднималась тема строительства современного подземного транспорта.

Губернатор рассказал о «большом разговоре», во время которого заместитель председателя правительства заявил, что «вполне реально к 2025 году построить метро в Красноярске».

Сделать это обещали с 1990-х годов, однако из-за нехватки средств работы не были закончены