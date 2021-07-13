Более 1400 квадратных метров: в Балашихе полыхает здание склада

В подмосковной Балашихе загорелось здание склада на территории промышленной зоны на площади около 1,4 тысячи квадратных метров.

«На Объездном шоссе происходит горение внутри здания склада», - сказал собеседник агентства.

Информация о пострадавших пока не поступала, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС. Отмечается, что к тушению пожара привлечены 69 человек и 21 единица техники.

В конце июня в южной части Москвы на территории трехэтажного склада произошло возгорание. Площадь распространения огня составила около 600 квадратных метров.