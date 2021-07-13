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Обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных категорий граждан ввели в Ярославской области

Анна Касаткина
21:20 13.07.2021
До 31 августа вторым компонентом вакцины должны привиться не менее 60% сотрудников.
Обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных категорий граждан ввели в Ярославской области
© Фото: Томас Тхайцук, Sputnik, РИА Новости
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В Ярославской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий граждан. Соответствующее постановление главного санитарного врача региона Александра Звягина опубликовано во вторник, 13 июля, на сайте областного Роспотребнадзора.

«Постановляю обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям (группам) граждан, подлежащих обязательной вакцинации», - говорится в документе.

Обязательной вакцинации, как уточняется, подлежат сотрудники торговли, бытовых услуг, заведений общественного питания, салонов красоты, косметических, массажных и SPA-салонов, соляриев, бань и саун, фитнес-клубов, ФОК, бассейнов, МФЦ, финансовых организаций и организаций, предоставляющих почтовые услуги. Также вакцинироваться должны работники транспорта, такси, образования, здравоохранения, соцзащиты и соцобслуживания, ЖКХ и энергетики, театров и кинотеатров, концертных залов, детских комнат, культурных, просветительских, развлекательных, спортивных мероприятий. Кроме того, прививку необходимо поставить госслужащим, работникам органов власти и подведомственных организаций.

Согласно постановлению, до 31 августа вторым компонентом вакцины должны быть привиты не менее 60% сотрудников. Меры не распространяются на лиц, у которых есть противопоказания к прививке.

За минувшие сутки коронавирусом в Ярославской области заразились 195 человек. Всего в регионе зарегистрировано 46 124 случая инфекции, вылечились 41 900 человек, скончались - 768.

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