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Вслед за сердцем: как вернули на родину найденные под Смоленском останки друга Наполеона генерала Гюдена

Надежда Котормус
19:35 13.07.2021
Останки погибшего в смоленском сражении генерала обнаружили два года назад на территории Лопатинского парка.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Париж вернули останки одного из ближайших соратников Наполеона - генерала Сезара Шарля-Этьена Гюдена. Их обнаружили два года назад во время раскопок в Смоленске, где прошло последнее для полководца сражение, и решили передать на родину.

Несколько десятков реконструкторов и рота почетного караула в аэропорту Внуково чеканят шаг. Оркестр Росгвардии играет «Марсельезу» и траурный марш Шопена. Каждую деталь церемонии старались сделать максимально аутентичной. И если всевозможных мундиров, мушкетов и шпаг в арсенале реконструкторов хватало, то подставку под оружие на лафет изготовили специально для церемонии.

Сердце Гюдена уже давно в Париже и похоронено на кладбище Пер-Лашез. По приказу Наполеона, отступающие французы забрали его с собой. Битва под Смоленском стала для генерала последней. Но останки археологи обнаружили лишь два века спустя на территории современного Лопатинского парка.

Гюден командовал одной из лучших дивизий наполеоновской армии, в корпусе маршала Луи Николя Даву. После ранения у генерала развилась гангрена, военачальник угасал на глазах. Император, который в то время был под Смоленском, пришел попрощаться лично.

«Его нашли восьмого июля 2019-го года и сегодня практически годовщина двухлетняя. Останки генерала Гюдена отправляются во Францию и это, конечно, большая радость, что это удалось сделать», - говорит научный сотрудник Института археологии РАН, кандидат исторически наук Татьяна Шведчикова.

Татьяна Шведчикова - автор редкой находки. Она поясняет, что идентифицировать останки помогла травма - генералу пушечным ядром оторвало левую ногу. Догадки позже подтвердила экспертиза ДНК, для это пришлось эксгумировать тела нескольких родственников. Непростую задачу репатриации взял на себя Фонд развития русско-французских исторических инициатив. Помогло и Министерство обороны РФ.

«Я решил, что раз уж я его нашел, я должен перевезти его во Францию сам. И мы занялись оформлением документов - все делали сами. Многие нам помогали, правда. Министерство обороны и лично министр Сергей Шойгу очень нам помог, спасибо ему за это большое. И вот, наконец, все готово, и мы можем ехать», - рассказывает президент фонда Пьер Малиновский.

Вот только встреча во французском аэропорту Ле Бурже соотечественникам героя показалась слишком скромной. Из официальных лиц - министр по делам памяти и ветеранов. Вот лишь некоторые заголовки французских газет об этом: «Можно смириться с тем, что Франция не оказала никаких почестей генералу Гюдену. Но как потом смотреть в глаза солдатам, служащим нашей родине?»; «Он отдал жизнь за Францию в 1812-м, но не получил должного уважения за это сегодня, в 2021-м. Хотя в России все почести ему были оказаны».

Изначально французская сторона готовилась вернуть Гюдена самостоятельно и даже планировала торжественную церемонию с захоронением в Доме инвалидов в Париже, где покоится сам Наполеон. Но с каждым новым сообщением Елисейского дворца становилось понятно - помпезной встречи военачальника ждать не стоит.

Журналисты нашли политический подтекст и связали такое решение главы государства с нежеланием взаимодействовать с автором проекта - Пьером Малиновским. СМИ напоминают, что Малиновский - бывший помощник Жан-Мари Ле Пена. Макрон, судя по всему, не хочет, чтобы его имя упоминалось в газетах рядом с «крайне правыми».

Сам Малиновский отмечает, что уважение к бывшему врагу со стороны России - жест важный и благородный. Фигура генерала стала символом примирения и укрепления отношений между странами.

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