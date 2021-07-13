Щит 201-й базы: как тренируются расчеты С-300 из российских войск в Таджикистане

Расчеты зенитных ракетных систем С-300 отработали перехват воздушных целей в горах Таджикистана, и на подлете к 201-й российской военной базе. Наши зенитчики в любой момент готовы развернуть непроницаемый зонт ПВО, и прикрыть Центрально-Азиатский регион от воздушных ударов. Радиолокационные станции дивизиона обнаружат и распознают любую цель.

Зенитная ракетная система С-300 стоит на опытно-боевом дежурстве 201-й российской военной базы в Таджикистане почти два года. По прямому назначению ее не применяли - не было необходимости. Но сирены учебно-боевых тревог здесь звучат регулярно.

Подобные учения здесь проводятся как минимум раз в неделю. Основная задача дивизиона, это воздушной прикрытие нашей военной базы в Таджикистане. И здесь, вблизи афганской границы, можно сказать, установка С-300 весьма актуальна. Ведь комплекс может работать не только по самолетам и вертолетам, но и по беспилотникам. Минимальная высота поражения цели 25 метров. И на этот случай у наших военных есть специальный радиолокатор, который способен определить любую цель даже размером с голубя.

«Это низкочастотный обнаружитель, он необходим дивизиона, для обнаружения маловысотных целей. Потому что для дивизиона это одна из основных задач. Поскольку она является достаточно сложной, в рамках гористой местности, обнаружение целей с огибанием гористой местности», - прокомментировал Андрей Олейников командир технической батареи.

Один комплект С-300 способен уничтожить 36 аэродинамических целей, наведя на них 72 ракеты. И сегодня зенитчики отрабатывают именно такую имитацию отражения воздушной атаки . На этой тренировке расчет условно уничтожил в том числе два низколетящих беспилотника. Главное здесь - отработка слаженности экипажа.

Вот эти машины и есть командный пункт, из которого ведется управление системами С-300. И у нас есть уникальная возможность подняться сюда и показать, как работает боевой расчет.

Цели на радарах уничтожаются за секунды. Помимо учебных пусков, на таких маневрах зенитчики отрабатывают нормативы по смене позиций и переводу систем из походного положения в боевое. Вот так подразделения охраны занимают оборону и отражают нападение условных диверсантов. На полигоне Ляур, учения военнослужащих 201-й базы проходят каждый день. Это соединение всегда готово к выполнению боевых задач.