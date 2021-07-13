Единство в бою и скорость в реагировании: в Ленобласти стартовали масштабные учения

В общевойсковой армии ЗВО в Ленобласти стартовали комплексные учения по боевой готовности.

Военнослужащим предстоит отработать действия по приведению подразделений в высшие степени боеготовности. Личный состав выполнит учебно-боевые задачи и продемонстрирует навыки общевойскового боя - как в обороне, так и в наступлении. Боевые стрельбы, противодиверсионная борьба, уничтожение беспилотников - все это ждет участников учений.

Сами учения будут длиться неделю. Результатом станет выработка единых требований боеготовности для всех соединений и воинских частей, а также повышение как оперативности, так и эффективности использования сил и средств.

Всего будет задействовано более семи тысяч человек и около семи сотен единиц техники.