Жителям Подмосковья рассказали, как отличить мошенников от сотрудников газовой службы

В Подмосковье выявили первые случаи мошенничества, связанные с социальной газификацией. Злоумышленники пытаются выманить у людей деньги, представляясь сотрудниками АО «Мособлгаз», сообщает «360».

«К сожалению, уже отмечаем в Подмосковье такие действия, что мошенники под видом социальной газификации пытаются у наших жителей получать наличные средства», - рассказал гендиректор «Мособлгаза» Игорь Баранов.

Он предупредил жителей, что если к ним приходит человек, предоставляющийся сотрудником организации и требующий рассчитаться наличным, скорее всего, это - мошенничество. Баранов пояснил, что «Мособлгаз» не работает с физическими деньгами, расчет производится безналичным способом по официальным документам выставления счетов.

При возникающих сомнениях Баранов рекомендовал звонить на горячую линию организации либо на горячую линию по вопросам социальной газификации.