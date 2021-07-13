Морская авиация со всей России прибыла в ЗВО для Главного военно-морского парада

Морская авиация со всей России прибыла в Западный военный округ для Главного военно-морского парада.

Завершив перелет, она временно дислоцировалась на аэродромах в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Тверской областях и Республике Карелия. Впереди авиаторов ждет подготовка к участию в Главном военно-морском параде.

В параде примут участие самолеты и вертолеты как от ВКС, так и от ВМФ - последний будет представлен авиацией Балтийского, Северного, Черноморского и Тихоокеанского флотов.

Перед зрителями пролетят самолеты МиГ-31, Су-24, Су-25, Су-30СМ, Су-33, МиГ-29К, Су-27, самолеты-амфибии Бе-200 и Бе-12. Покажется и Ту-142 - гигант размахом крыла с 10-этажный дом. Компанию ему составят противолодочный самолет Ил-38, транспортные Ту-154, Ту-134, Ан-26, а также вертолеты Ми-8, Ка-29, Ка-31 и Ка-52.

Парадная авиагруппа пройдет над центром Петербурга в районе Сенатской площади в едином строю. При этом вся авиация будет разбита на тактические группы в соответствии со скоростью и решаемыми задачами.

Сейчас экипажи приступили к тренировкам в составе тактических групп. В будущем их ждет несколько репетиций над Санкт-Петербургом.