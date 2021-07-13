На МКАД столкнулись семь машин

На внутренней стороне 41 километра Московской кольцевой автодороги произошло массовое ДТП. Там столкнулись сразу семь автомобилей.

По данным пресс-службы столичного департамента транспорта в Telegram, из-за ДТП на МКАД затруднено движение. Проблемы отмечаются на участке длиной 2,8 километра. Заняты полосы с пятой по вторую.

Ранее стало известно, что на Каширском шоссе в Москве столкнулись сразу десять машин. Как сообщала столичная Госавтоинспекция, при ДТП пострадали два человека, но травмы они, к счастью, получили незначительные.