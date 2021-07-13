Триста человек эвакуировали из больницы во Владимире из-за пожара

В областной клинической больнице во Владимире, находящейся по адресу Судогодское шоссе, 41, произошел пожар. По данным МЧС по региону, загорелось медоборудование. Из-за инцидента из здания медучреждения эвакуировали почти 300 человек.

Информация о возгорании поступила в 10.52 13 июля. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения эвакуировали из здания 280 человек. Возгорание было ликвидировано в 11.08. Его площадь составила 0,5 кв. м.

Как уточнили в ведомстве, произошло возгорание медицинского аппарата в урологическом кабинете. Пострадавших в результате инцидента нет.