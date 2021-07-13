Двое осужденных сбежали из колонии в Новосибирской области
Во ФСИН предположили, что мужчины сбежали из колонии-поселения, воспользовавшись правом носить гражданскую одежду и иметь при себе деньги и ценные вещи.
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Двое осужденных сбежали из колонии-поселения №8 в Новосибирской области. Речь идет о Виталии Козлове и Александре Горлове. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по региону.
Согласно данным ведомства, об отсутствии Козлова и Горлова стало известно во время проведения плановой проверки.
Осужденные в колонии-поселении содержатся без охраны, но под надзором администрации. В дневные часы люди могут свободно передвигаться по территории колонии, а также носить гражданскую одежду, иметь при себе деньги и ценные вещи. Во ФСИН уточнили, что этим правом и воспользовались осужденные, самовольно покинув колонию.
В настоящее время сотрудники ФСИН и полицейские ведут поиск беглецов.