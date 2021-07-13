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Артиллерия разгромила блокированных мотострелками ЮВО «террористов» в горах Южной Осетии

Андрей Аркадьев
10:41 13.07.2021
В маневрах участвовали около 400 человек, было задействовано более 60 единиц вооружения и техники.
Артиллерия разгромила блокированных мотострелками ЮВО «террористов» в горах Южной Осетии
© Фото: Минобороны России
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В Южной Осетии прошли учения мотострелков Южного военного округа. Во время тренировки военнослужащие разгромили спрятанный в горах лагерь условных террористов.

Разведывательные подразделения перехватили переговоры боевиков и вычислили, где они укрываются. Мотострелки выдвинулись на полигон Дзарцеми, блокировали возможность отхода и обстреляли противника.

Вначале огонь велся около десяти минут из САУ 2С3 «Акация» по вражеским позициям, затем под прикрытием танков мотострелки выдвинулись на зачистку лагеря.

В маневрах участвовали около 400 человек, было задействовано более 60 единиц вооружения и техники.

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