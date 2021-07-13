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Россия передала Франции найденные останки наполеоновского генерала Гюдена

Олеся Степакова
10:30 13.07.2021
Генерал скончался во время Смоленского сражения в августе 1812 года.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ЗВезда
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Торжественная церемония прошла сегодня во Внуково. В преддверии Дня взятия Бастилии Россия передает Франции прах ближайшего соратника Наполеона, одного из самых почитаемых военачальников - генерала Шарля Этьена Гюдена.

Специальный кортеж доставил гроб в аэропорт, откуда останки генерала самолетом отправят в Париж для перезахоронения рядом с усыпальницей Наполеона. Останки Гюдена нашли в 2019 году под Смоленском во время археологической экспедиции Фонда развития русско-французских исторических инициатив.

Генерал получил тяжелое ранение в бою в августе 1812 года и, как пишут, умер на руках Наполеона. Останки Гюдена тогда были с почестями погребены в Смоленске, а его забальзамированное сердце было доставлено с отступающими войсками во Францию. Позже сердце захоронили на парижском кладбище Пер-Лашез. Однако со временем могила Гюдена оказалась заброшенной.

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