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Мотострелки 201-й российской военной базы в Таджикистане отразили нападение «террористов»

Алексей Дегтярев
Олеся Степакова
09:15 12.07.2021
По легенде маневров нападение террористов на 201-ю российскую базу в Таджикистане происходят по нескольку раз в день. Противник условный, но, благодаря ежедневным тренировкам, военнослужащие соединения готовы в любой момент к реальному бою.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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С уходом американцев из Афганистана «Талибан»* (запрещенная в РФ террористическая организация) берет под контроль все новые территории. В соседних странах опасаются проникновения боевиков. Российские военнослужащие в Таджикистане провели учения для отработки сценария, чтобы дать отпор подобным группировкам.

По легенде маневров нападение террористов на 201-ю российскую базу в Таджикистане происходят по нескольку раз в день. Противник условный, но, благодаря ежедневным тренировкам, военнослужащие соединения готовы в любой момент к реальному бою.

Российская 201-я база – самый мощный сдерживающий фактор для движения «Талибан»* (запрещенная в РФ террористическая организация), члены которого сейчас захватывают Афганистан. Бои сейчас идут по всей стране. На севере приграничный с Таджикистаном Кундуз уже под контролем террористов. Журналистам «Звезды» первым удалось добраться до границы после того, как талибы взяли Кундуз. Жители села Нижний Пяндж, которое стоит прямо на границе, обеспокоены тем, что происходит за рекой. Здесь, рядом с заставой всего 12 домов. Основное население –женщины и дети. В целом, обстановка на границе сейчас спокойная – по-прежнему идет торговля с соседями, хотя и в меньших масштабах. Жители кишлаков уверены, что талибы сюда не придут. Такую уверенность местным жителям придает присутствие российских военных, а именно: 201-й мотострелковой дивизии ВС РФ, которая является крупнейшей сухопутной российской базой за границей.

«Не лезут сюда, они боятся же, что у нас российская армия здесь», – рассказал местный житель Собир.

201-е российское соединение – одно из лучших в нашей армии и на протяжении 30 лет сохраняет мир в этом регионе. Учения здесь проводятся регулярно. В маневрах постоянно участвуют все подразделения. Мотострелки, разведка и наземная и воздушная, авиация, артиллерия и бронетанковые танковые группы ежедневно оттачивают боевое мастерство на полигонах.

Военные Таджикистана также приведены в повышенную боевую готовность.

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