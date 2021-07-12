Российское судно «Амур» вышло из Японии в порт приписки

Российское судно «Амур», столкнувшееся в конце мая с японской рыболовецкой шхуной вблизи берегов Хоккайдо, вышло из Японии в порт приписки. Об этом РИА Новости заявил генеральный консул.

«Сегодня утром российскому судну "Амур" вернули документы, и оно возвращается в порт приписки. В Японии остался только третий помощник капитана», - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее третьего помощника капитана судна задержали правоохранительные органы, его подозревают в халатности и ненадлежащем управлении ТС в связи с инцидентом в Охотском море, в результате которого погибли три японских моряка. Было возбуждено уголовное дело.

Максимальное наказание по первому обвинению - заключение на три года и штраф не более 500 тысяч иен, по второму - лишение свободы на семь лет или штраф не более миллиона иен.