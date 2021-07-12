Стали известны участники фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербурга»

Международный музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга» проходит 9, 11 и 12 июля в Северной столице на сцене «Сибур Арена». Фестиваль объединяет исполнителей разных музыкальных стилей и знаменит эклектичностью звучащей на его сцене музыки. На сцене «Сибур Арены» зрителей ждет традиционный парад звезд эстрады, а также множество молодых малоизвестных исполнителей из разных стран, чье пение будет оцениваться специальным жюри.

9 июля прошел концерт «Звезды хайпа», в котором приняли участие самые популярные исполнители социальных сетей Tik Tok, Instagram и YouTube: Даня Милохин, Люся Чеботина, Andro, Dava, Elman, ВладиМир, Gafur и многих других. Во второй фестивальный день, 11 июля, в рамках дня под названием «Григорий Лепс собирает друзей», на сцене выступили Николай Басков, Ани Лорак, Вера Брежнева, Сосо Павлиашвили, Тимур Родригез, Дима Билан, Стас Пьеха, Artik&Asti, Слава, Диана Арбенина, Григорий Лепс, Группа A’Studio, Александр Панайотов, Владимир Пресняков, Ирина Дубцова.

Финалом мероприятия станет шоу под названием «Хит на все времена». На «Сибур Арене» выступят Валерия, Денис Клявер, Елена Север, Группа Земляне, СПБ, Елка, Авраам Руссо и другие известные артисты.

На мероприятии будут соблюдены все рекомендации Роспотребнадзора по предупреждению распространения коронавируса.