Армия Сразу две сборных команды кинологов представят ВС РФ на международном этапе конкурса «Верный друг» в Алжире Иван Линдеманн Состязания состоятся в Алжире в период с 22 по 30 июня. © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Жюри кинологического конкурса «Верный друг» определило победителей Всеармейского этапа. Он завершился в 470 учебном ордена Красной Звезды центре служебного собаководства ВС РФ имени Медведева. По результатам конкурса среди военных округов первое место заняла сборная команда ВВО. Второе завоевала команда ЗВО. Почетное третье место в напряженной борьбе досталось кинологам ЮВО. «За время проведения конкурса уровень участников значительно повысился. Программа постепенно усложняется, становится зрелищнее и интереснее. В этом году конкурс впервые пройдёт за рубежом», - рассказал начальник кинологической службы Вооруженных Сил Российской Федерации капитан первого ранга Роман Гетман. Среди видов и родов Вооруженных Сил Российской Федерации в командном зачете лучшей стала команда Воздушно-десантных войск. Вторую строчку в рейтинге лидеров у кинологов РВСН. Замкнула тройку лидеров команда Воздушно-космических сил. Впервые в истории конкурса «Верный друг» Россию представят две команды – мужская и женская сборные, сформированные по итогам Всеармейского этапа в Подмосковье. Состязания состоятся в Алжире в период с 22 по 30 июня. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика