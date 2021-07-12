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Сирийские беженцы вернулись в уничтоженную террористами деревню в провинции Хама

Виталий Акиньшин
05:15 12.07.2021
В родную деревню вернулись 152 человека, которые проживали в лагере беженцев с 2016 года.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Беженцы из деревни Зара в провинции Хама в Сирии, фактически уничтоженной боевиками-террористами в 2016 году, возвращаются в свои дома из временного лагеря в населенном пункте Хомс.

«Сегодня расформирован лагерь беженцев и жители возвращаются в свои дома. Центр по примирению приложил значительные усилия для возрождения деревни», - рассказал представитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Андрей Дудкин.

Стоит отметить, что власти провинции Хама организовали работы по восстановлению коммунальной и социальной инфраструктуры.

«В лагере беженцев нам многие помогали. И, в первую очередь, благотворительные организации. У нас не было ничего. Мы ничего не успели забрать из дома. Помогли найти работу, так что на пропитание денег хватало. Но все пять лет я мечтал вернуться в свой родной дом», - признался житель Аз-Зара Махсин Ахмад Аль Асад.

Освободить поселок о​ террористов помогли российские военные. Теперь от местных властей зависит, как скоро жизнь в деревне восстановится полностью.

«Мы обратились за помощью к губернатору и он отдал распоряжение, чтобы каждый день восстанавливали, хотя бы, по одному дому. Также, губернатор попросил помочь в восстановлении Зары и республиканские власти. Мы планируем выдать, каждому жителю, у кого разрушены дома, по полтора миллиона сирийских лир, чтобы они могли постепенно восстановить свои дома и всю деревню», - отметил представитель партии Баас в поселке Зара Мунзир Аль Касим.

По словам представителя ЦПВС, в родную деревню вернутся 152 человека, которые проживали в лагере беженцев с 2016 года. Военнослужащие провели гуманитарную акцию по выдаче продуктовых наборов для жителей деревни.

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