Юнармейцы помогли спасателям потушить пожар недалеко от Парижа

Юнармейцы из Челябинской области пришли на помощь землякам из Нагайбакского района, помогая спасателям тушить пожары в лесной полосе. В течение двух дней они сражались со стихией на участке между детским лагерем отдыха «Роднички» и селом Париж.

Лесные пожары охватили юг Челябинской области - Карталинский и Нагайбакский районы. Ситуацию усугубили трехмесячная засуха и сильный ветер, который распространял огонь с огромной скоростью.

Юнармейцы Роман Кравченко, Андрей Байкин, Данила Юскин и их руководитель Анатолий Косалапов работали в цепочке с другими волонтерами, пожарными и спасателями. Взяв с собой лопаты, они останавливали наступающий фронт, отгребая горящий слой почвы в глубь очага возгорания. Шли от села Париж к детско-оздоровительному лагерю «Родничок», в котором две недели назад завершилась профильная юнармейская смена.

«Наш руководитель предложил нам помочь с тушением пожара. Мы сразу собрались и отправились вместе с ним на помощь. Не думали о риске, не было какого-то страха, потому что речь шла о жизни других людей. Мы тушили огонь, листья, траву и тлеющие угли, закидывали их вглубь, чтобы у них не было возможности снова разгореться и разойтись дальше на дома и постройки», - рассказал командир юнармейского отряда имени Героя Советского Союза Евгения Бикбова Роман Кравченко.

Стоит отметить, что юнармейцы уже встречались с опасными природными явлениями. Однажды им удалось своими силами потушить пожар во время военно-полевых сборов.

А 23 февраля 2021 года на Челябинскую область обрушился снежный буран. Тогда местами температура опускалась до минус 40 градусов. Но это не стало помехой для юнармейцев. Вооружившись лопатами, они помогли убрать последствия сильнейших метелей тем, кто не в силах был сделать это самостоятельно - ветеранам, инвалидам, одиноким и пожилым людям.