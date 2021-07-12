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«Чистая Арктика»: в Мурманской области стартовал всероссийский экологический проект

Ян Брацкий
02:29 12.07.2021
Идея «Чистой Арктики» состоит в создании единой программы по очистке арктических территорий от мусора.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Масштабный экологический проект «Чистая Арктика» стартовал сегодня, 11 июля, в Мурманской области и Красноярском крае. Так, с морской базы Атомфлота на ледоколе «50 лет Победы» отправляется экспедиция к самому труднодоступному месту на планете - Северному полюсу. В поддержку проекта выдающийся путешественник, обладатель мировых рекордов Гиннеса, писатель и художник, амбассадор «Чистой Арктики» Федор Конюхов, в частности, разобьет на Северном полюсе полярную мини-станцию. Дрейфуя на ней по Северному Ледовитому океану две недели в одиночку, он займется изучением микропластика.

«У нас, в России, самая большая территория арктического побережья и самые большие реки впадают в Северный Ледовитый океан. Обь, Енисей, Лена… У других стран такого нет. И раз у нас такая большая территория, нам нужно больше уделять ей внимания. Тем более сейчас, с мая, мы заступили в Арктический совет», - сказал амбассадор «Чистой Арктики» о значении проекта.

Напомним, идея «Чистой Арктики», направленной на создание единой программы по очистке арктических территорий, принадлежит капитану ледокола Дмитрию Лобусову и капитану ледокола, Герою Труда РФ Геннадию Антохину. В начале июня Дмитрий Лобусов выступил с манифестом и предложил провести «большую арктическую уборку».

Авторы идеи надеются, что общими усилиями удастся облагородить Арктику и очистить ее от залежей металла и горюче-смазочных материалов. «Чистая Арктика» призвана объединить общественность, научное сообщество, власть и бизнес. В ближайшее время по всей стране стартуют наборы волонтеров в арктические экспедиции от «Молодежки ОНФ» и других общественных организаций - членов фонда «Чистая Арктика». Результатом «Чистой Арктики» станет формирование и реализация комплексной программы по тотальной очистке территории.

Между тем в красноярском Норильске уже состоялся первый арктический субботник при участии семей, юных волонтеров. Правый берег озера Долгого очистили от более 150 килограммов мусора. Там же, на озере Долгом, состоялась рекогносцировка для более масштабных работ по очистке и благоустройству территории. Полноценный цикл событий - от рекогносцировки до развертывания «волонтерского спецназа» пройдет и в Мурманской области. Ранее глава региона Андрей Чибис наравне с другими «арктическими» губернаторами поддержал проект, сообщив о ситуации в субъекте.

«Для Мурманской области этот проект очень важен. Большая честь, что стартует он именно из города Мурманска. В этом году мы предприняли много действий в том числе для того, чтобы на территории нашего региона реализовывались все проекты, связанные с экологией, с очисткой Арктики», - отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

В правительстве региона делают акцент на промышленных предприятиях, которые в первую очередь должны реализовывать свои экологические программы. Однако немаловажно - участие в этом и других проектах и местных жителей.

«Ранее в России был объявлен проект "Дни зеленых действий". У нас в это активно вовлечены волонтеры. Всю информацию по мероприятиям мы доведем через социальные сети», - добавила замгубернатора.

Напомним, всероссийский марафон «Дни зеленых действий» был запущен по инициативе временно исполняющего обязанности заместителя секретаря Генерального Совета партии «Единая Россия» Дмитрия Кобылкина. Так жители каждого из регионов не только поучаствуют в конкретных экологических мероприятиях, но также смогут внести свой вклад в формирование Народной программы.

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