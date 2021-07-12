В стране и мире Шесть человек погибли из-за схода селя в Киргизии Анна Касаткина Потоками унесло семь жителей из двух сел. © Фото: Константин Михальчевский РИА Новости Читайте нас на: Шесть человек погибли на юге Киргизии из-за сходя селя. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики. По словам представителя ведомства, из-за кратковременных дождей в селах Жаны-Жол и Таштак Аксыйского района селевые потоки затопили дворы домов. «Семеро граждан были смыты, во время поисковых работ были обнаружены тела шести человек», - цитирует его РИА Новости. На месте происшествия работают спасатели, в ликвидации также задействованы представители органов власти, сотрудники милиции и добровольцы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика