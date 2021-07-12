В стране и мире Путин распорядился создать оргкомитет по международной премии #МыВместе Анна Касаткина Сопредседателями комитета станут вице-премьер Татьяна Голикова и первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. © Фото: kremlin.ru Читайте нас на: Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании организационного комитета по присуждению международной премии #МыВместе. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации. «Образовать организационный комитет по присуждению международной премии #МыВместе», - говорится в документе. Сопредседателями комитета, согласно распоряжению, назначены вице-премьер Татьяна Голикова и первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко. В состав комитета войдут руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева, гендиректор «Российских железных дорог» Олег Белозеров, замминистра иностранных дел Сергей Вершинин, президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, секретарь Общественной палаты Лидия Михеева, руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян и другие. Распоряжение вступает в силу со дня подписания, 12 июля, уточняется в документе. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика