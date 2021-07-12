Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин распорядился создать оргкомитет по международной премии #МыВместе

Анна Касаткина
22:35 12.07.2021
Сопредседателями комитета станут вице-премьер Татьяна Голикова и первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.
Путин распорядился создать оргкомитет по международной премии #МыВместе
© Фото: kremlin.ru
Читайте нас на:

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании организационного комитета по присуждению международной премии #МыВместе. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

«Образовать организационный комитет по присуждению международной премии #МыВместе», - говорится в документе.

Сопредседателями комитета, согласно распоряжению, назначены вице-премьер Татьяна Голикова и первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко.

В состав комитета войдут руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева, гендиректор «Российских железных дорог» Олег Белозеров, замминистра иностранных дел Сергей Вершинин, президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, секретарь Общественной палаты Лидия Михеева, руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян и другие.

Распоряжение вступает в силу со дня подписания, 12 июля, уточняется в документе.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:38 В стране и мире
Чрезвычайное положение и реакция из-за рубежа: как развивается ситуация с протестами на Кубе
19:47 В стране и мире
Климат и национальные приоритеты: как прошла встреча Керри и Лаврова в МИД РФ
18:32 Армия
Видео
Военно-морской вальс: жители Балтийска увидят «танцующие буксиры» на День ВМФ
17:35 В стране и мире
Видео
«Атмосфера страха»: Путин указал на процесс милитаризации на Украине
17:24 В стране и мире
Видео
Путин заявил, что к желанию украинцев ощутить себя отдельной нацией надо относиться с уважением
Популярное
Захарова рассказала о краже железнодорожного указателя под Тверью сотрудником посольства США
Видео
Под Геленджиком море окрасилось в красный цвет
Названы пять распространенных ошибок в уходе за зубами
СМИ: подруга МакSим заявила об ухудшении состояния певицы
Видео
Минобороны РФ опубликовало видео сопровождения самолетов США над Черным морем
Видео
Компетенция «Арматы»: выстрел Т-14 кумулятивным снарядом показали на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.