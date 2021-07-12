Путин распорядился создать оргкомитет по международной премии #МыВместе
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании организационного комитета по присуждению международной премии #МыВместе. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
«Образовать организационный комитет по присуждению международной премии #МыВместе», - говорится в документе.
Сопредседателями комитета, согласно распоряжению, назначены вице-премьер Татьяна Голикова и первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко.
В состав комитета войдут руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева, гендиректор «Российских железных дорог» Олег Белозеров, замминистра иностранных дел Сергей Вершинин, президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, секретарь Общественной палаты Лидия Михеева, руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян и другие.
Распоряжение вступает в силу со дня подписания, 12 июля, уточняется в документе.