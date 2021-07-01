Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение о создании пункта обеспечения ВМФ в Судане

Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение с Суданом о создании на его территории пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота (ВМФ) РФ. Текст документа был размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Согласно распространенному документу, власти Судана соглашаются на создание и размещение на территории их страны «пункта материально-технического обеспечения, а также развитие и модернизацию его инфраструктуры для проведения ремонта, пополнения запасов и отдыха членов экипажа военных кораблей» РФ.

Ранее сообщалось, что правительство России одобрило и передало президенту для внесения на ратификацию в Госдуму соглашение с Суданом.