В стране и мире Коронавирус Меркель сообщила о поставках вакцины против коронавируса на Украину Виктория Ивашечкина Об этом канцлер Германии рассказала перед встречей с Владимиром Зеленским. © Фото: Kremlin Pool via Global Look Press Читайте нас на: Канцлер ФРГ Ангела Меркель рассказала, что Германия планирует выделить Украине полтора миллиона доз вакцины против COVID-19. «Я рада, что мы в нашей борьбе с пандемией коронавируса сегодня можем обещать 1,5 миллиона доз вакцины. Это первый шаг», - рассказала она перед встречей с украинским президентом Владимиром Зеленским, передает РИА Новости. Ранее в СМИ появилась информация, что КНР может прекратить поставки вакцины против коронавирусной инфекции на Украину. Отмечалось, что Пекин был вынужден временно заморозить поставку 500 тысяч доз вакцины. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика