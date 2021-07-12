Первая ночная тренировка Главного военно-морского парада пройдет на Неве

Порядка 20 боевых королей и катеров ВМФ России поучаствуют в первой ночной тренировке Главного военно-морского парада в акватории Невы в Санкт-Петербурге. Она будет проходить с пяти до шести утра 13 июля.

«В ходе тренировки по установленному фарватеру в реке Нева в составе тактических групп пройдут в парадном строю малые ракетные корабли, корабли противоминной обороны, ракетные катера, новейшие противодиверсионные, десантные, патрульные катера типа "Раптор" и противодиверсионные катера типа "Грачонок"», - рассказали в Минобороны России.

Представители Главного командования ВМФ, командования Балтийского флота и Ленинградской военно-морской базы произведут замеры интервалов между кораблями и проверят поддержание экипажами заданной скорости и заданного курса при следовании от Благовещенского моста до Троицкого. Кроме того, будет оценена организация связи с кораблями и соблюдение мер навигационной безопасности.

Результаты первой ночной тренировки кораблей на Неве доложат Главкому ВМФ России Николаю Евменову.