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Первая ночная тренировка Главного военно-морского парада пройдет на Неве

Анна Касаткина
19:41 12.07.2021
Результаты первой ночной тренировки кораблей доложат Главкому ВМФ России Николаю Евменову.
Первая ночная тренировка Главного военно-морского парада пройдет на Неве
© Фото: Минобороны России
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Порядка 20 боевых королей и катеров ВМФ России поучаствуют в первой ночной тренировке Главного военно-морского парада в акватории Невы в Санкт-Петербурге. Она будет проходить с пяти до шести утра 13 июля. 

«В ходе тренировки по установленному фарватеру в реке Нева  в составе тактических групп пройдут  в парадном строю малые ракетные корабли, корабли противоминной обороны, ракетные катера, новейшие противодиверсионные, десантные,  патрульные катера типа "Раптор" и противодиверсионные катера типа "Грачонок"», - рассказали в Минобороны России.

Представители Главного командования ВМФ, командования Балтийского флота и Ленинградской военно-морской базы произведут замеры интервалов между кораблями и проверят поддержание экипажами заданной скорости и заданного курса при следовании от Благовещенского моста до Троицкого. Кроме того, будет оценена организация связи с кораблями и соблюдение мер навигационной безопасности.

Результаты первой ночной тренировки кораблей на Неве доложат Главкому ВМФ России Николаю Евменову.

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