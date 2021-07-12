Представитель группы «Пилот» назвал «уткой» новости о госпитализации Ильи Черта

Организатор концертов группы «Пилот» Даниил Петровский опроверг появившееся в ряде СМИ сообщение о том, что музыкант и лидер коллектива Илья Черт находится в реанимации после операции на сердце. Как подчеркнул Петровский в комментарии «Звезде», со здоровьем музыканта, который проходил плановое обследование, все в порядке.

«Все с ним в порядке, он проходил плановое обследование, со здоровьем все в порядке», - указал Петровский.

Он добавил, что активность лидера группы «Пилот» в соцсетях указывает на нормальное самочувствие.

«Ничего не случилось, можете посмотреть официальный аккаунт Ильи "ВКонтакте", где он пишет, наверное, вряд ли человек, который в реанимации лежит, может публиковать и комментировать посты», - отметил Петровский.

Саму новость организатор концертов назвал журналистской «уткой».