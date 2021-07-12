Путин заявил, что к желанию украинцев ощутить себя отдельной нацией надо относиться с уважением

Владимир Путин заявил, что к желанию украинцев стать отдельной политической нацией необходимо относиться с уважением.

«Все меняется. В том числе - страны, общества. И конечно, часть одного народа в ходе своего развития - в силу ряда причин, исторических обстоятельств - может в определенный момент ощутить, осознать себя отдельной нацией. Как к этому относиться? Ответ может быть только один: с уважением!» - написал президент России в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев».

Путин добавил: любое решение должно быть легитимно. Он подчеркнул, что республики СССР сами же аннулировали договор 1922 года, что должно было вернуть их в те границы, в которых они и вступили в состав Советского Союза.

Но при этом Россия в 90-е годы признала новую геополитическую реальность и немало сделала для того, чтобы Украина вообще состоялась как независимая страна, оказывая ей серьезнейшую поддержку.