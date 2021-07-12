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Росгвардия начинает масштабные тренировки для подготовки к учениям Минобороны «Запад-2021»

Тимур Шерзад
17:01 12.07.2021
В ходе «Заслона» будет проверена готовность войск к выполнению служебно-боевых задач в условиях сложной и динамично меняющейся обстановки. Учения - часть подготовки к совместным стратегическим учениям «Запад-2021», которые начнутся в сентябре 2021 года.
Росгвардия начинает масштабные тренировки для подготовки к учениям Минобороны «Запад-2021»
© Фото: Пресс-служба Росгвардии
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Национальная гвардия России запустила активную фазы крупномасштабных стратегических учений «Заслон-2021».

«В ходе подготовки к стратегическому учению «Запад-2021», проводимом совместно с Минобороны России, мы сегодня переходим к активной фазе оперативно-стратегического учения с войсками национальной гвардии «Заслон-2021». Именно подготовка органов управления войсками, принятие решений в сложной оперативной обстановке является основной целью проводимого учения. Кроме того, нам необходимо выработать и уточнить порядок организации работы с взаимодействующими органами. И наконец, мы должны провести тренировку наших воинских частей и подразделений с целью практической отработки сложных тактических приемов совместных действий войск», - подчеркнул главнокомандующий войсками национальной гвардии России Виктор Золотов.

В ходе «Заслона» будет проверена готовность войск к выполнению служебно-боевых задач в условиях сложной и динамично меняющейся обстановки. Учения - часть подготовки к совместным стратегическим учениям «Запад-2021», которые начнутся в сентябре 2021 года.

Учения «Заслон-2021» пройдут на территории сразу нескольких федеральных округов: Центрального, Приволжского и Южного. В них примут участие подразделения и воинские части оперативного и специального назначения и подразделения территориальных органов из всех округов войск Росгвардии.

«Заслон» поделится на два этапа - передислокацию подразделений и сосредоточение группировок войск в районах выполнения задач, и практические действия в условиях динамично меняющейся оперативной обстановки.

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