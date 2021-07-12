Статус за пределами России и посещение психолога: что поменялось в Уставе ВС РФ

В Устав внутренней службы Вооруженных сил России добавлены новые требования к военнослужащим.

Для контрактников, в частности, вводится обязанность сдавать анализы на наркотики, психотропные вещества и их метаболиты. К запрету на употребление наркотических и психотропных веществ добавилось упоминание и их аналогов - новых психоактивных и одурманивающих веществ.

Кроме того, военнослужащие теперь должны посещать медосмотры и диспансеризацию, а также психолога.

Уточнился и статус исполнения своего долга военнослужащими за пределами России за рамками ЧП, военного положения или военных конфликтов. Теперь он определяется не международным правом и международными договорами, а деятельностью по восстановлению или поддержанию мира и борьбой с терроризмом.