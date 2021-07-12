Летчики истребителей и ударных вертолетов Балтфлота начали подготовку к параду в день ВМФ

Летчики Балтфлота готовятся к параду в День ВМФ в воскресенье, 25 июля, сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту.

Над Калининградским морским каналом в едином воздушном строю пролетят 16 самолетов и вертолетов - истребители Су-27 и фронтовые бомбардировщики Су-24М, разведывательные самолеты Су-24МР, ударные и транспортно-боевые вертолеты Ми-24 и Ми-8, корабельные противолодочные и поисково-спасательные вертолеты Ка-27.

«Подготовка началась с выполнения одиночных полетов в районе мест дислокации. Авиация взлетает сразу с трех аэродромов Калининградской области - Чкаловска под Калининградом, Черняховска и с военного аэродрома в поселке Донское», - говорится в сообщении.

Су-27 - советский и российский многоцелевой высокоманевренный всепогодный тяжелый истребитель четвертого поколения, который поднялся в воздух в конце 1970-х годов.

Благодаря большой полезной нагрузке способен не только вести воздушный бой и перехват целей, но и эффективно наносить удары по наземным и надводным целям. Его модификации стоят на вооружении ВКС России и свыше 30 стран мира. Всего построено более 800 Су-27.

Первый прототип самолета носил индекс Т-10. По кодификации НАТО - Flanker-A. В дальнейшем были созданы модификации Су-27СМ, Су-27М, Су-27СМ3, Су-27П (перехватчик), экспортные версии Су-27СК и Су-27СКМ. Двухместная версия самолета - Су-27УБ (учебно-боевой).

Благодаря крайне удачной конструкции планера в Советском Союзе и затем в России на базе Су-27 создано несколько модификаций, которые относятся в том числе к поколению 4++ и считаются одними из самых современных самолетов в мире.