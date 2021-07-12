В стране и мире Пассажирский автобус вспыхнул посреди улицы в Москве Анна Касаткина Информации о пострадавших пока не поступало. © Видео: repin_88 Instagram © Фото: putilkovo.life Instagram Читайте нас на: Пассажирский автобус загорелся на северо-западе Москвы. Видеозапись с места происшествия появилась в Сети. На кадрах видно, что автобус полностью охвачен огнем. На месте работают представители экстренных служб. Возгорание произошло по адресу улица Митинская, дом 14. Информации о пострадавших не поступало. Также неизвестно, что стало причиной возгорания и были ли внутри автобуса пассажиры. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика